7 سبتمبر المقبل.. وائل كافوري يحيي حفلًا غنائيًا في قبرص

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي كبير يوم السبت الموافق 7 سبتمبر المقبل، وذلك في مدينة قبرص اليونانية، ومن المقرر أن يقدم كفوري باقة متنوعة من أغانيه المختلفة بين القديم والحديث.

يذكر أن النجم اللبناني أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالاردن فيما أحيا حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالسعودية، كما أحيا كفوري حفلًا غنائيًا آخر في لبنان ضمن فعاليات ختام مهرجان القبيات الدولية، خلال أول أيام عيد الأضحى الماضي.

من ناحية أخرى، يستعد وائل كفوري لمواجهة القضاء اللبناني خلال الفترة الحالية وذلك بسبب القضايا التي أقامتها ضده طليقته أنجيلا بشارة بسبب نفقة طفلتيها والتي تبلغ 3 آلاف دولار شهريًا.