والد وابنه يقتلان الشقيق الأصغر ضرباً وطعناً

أقدم والد وابنه في تنفيذ جريمة قتل ضد الشقيق الأصغر وهو خريج جامعي حيث سدد الوالد المتهم الأول ضربة بواسطة عصا في الرأس فيما استخدم الشقيق الأكبر السكين وسدد طعنة لشقيقه الأصغر ضارباً عرض الحائط بعلاقة الرحم.

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وتشير الوقائع الحزينة وبسبب هطول الأمطار انهار جزء من سور المنزل عندها أمر الوالد ابنيه الأكبر والأصغر بتشييد السور وقد استجاب الابن الأكبر لوالده بينما لم يستجب الأصغر لحديث والده عندها وقعت مشاجرة استخدم فيها الوالد العصا فيما استخدم الشقيق الأكبر السكين وقاما بقتل شقيقهم الأصغر وسط دهشة الجيران والأهل.

وفور إبلاغ الشرطة دائرة الاختصاص بأم بدة بحسب صحيفة الدار، تحرك أفرادها وقاموا بتطويق المنطقة وإلقاء القبض على الوالد وابنه وتم اقتيادهما للقسم وفتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة (130) القتل العمد فيما قام أفراد شرطة مسرح الحادث بعمل الرسم الكروكي والتصوير ورفع البصمات وأخذ العينات حيال جثمان القتيل وبأورنيك (8) جنائي تم نقل الجثة لمشرحة أم درمان وبأمر تشريح صادر من النيابة، تم تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة وتسليمه لذويه في موكب حزين لمواراته الثرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)