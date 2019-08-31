المياه تجرف جسراً عائماً يمتلكه مواطن بمنطقة خزان سيتيت

التاريخ: 31-أغسطس-2019
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جرفت مياه نهر عطبرة جسراً عائماً يمتلكه احد المواطنين اعلى خزان ستيت وانطلق عائماً مع التيار نحو جسم سد اعالي عطبرة قبل ان تتدخل وحدة تنفيذ السدود بآلياتها وتعيده لمكانه.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية ابراهيم شقلاوي بحسب صحيفة المجهر ان الجسر العائم كان قد انشأه المقاول الصيني وانجز به بعض الاعمال ابان فترة العمل في سد سيتيت واستغنى عنه بعد ذلك. وتم بيعه ضمن اغراض المقاول الصيني التي باعها بعد اكتمال العمل لافتاً الى ان الجسر اشتراه احد ابناء المنطقة وقام بتشغيله لعبور المواطنين كاستثمار, موضحاً ان الجسر يربط منطقة كونا زيرما بمنطقة الفشقة ويعبر عليه المواطنون راجلين.
وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو امس على مواقع التواصل الاجتماعي يبين الجسر عائماً فوق المياه, مؤكدين ان جميع محاولات تثبيته باءت بالفشل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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