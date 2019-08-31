حدث مؤسف.. جثة داخل بئر في منزل تحت التشييد

التاريخ: 31-أغسطس-2019
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حادثة غريبة وقعت بمنطقة غرب الحارات بمحلية كرري، وذلك على إثر البلاغ الذي تقدم به المواطنون للشرطة من انبعاث روائح كريهة من داخل بئر تحت التشييد بمنزل بغرب الحارات، وبعد تدوين البلاغ تحرك تيم من مسرح الحادث حيث قام بالإجراءات القانونية اللازمة تمكنوا من خلالها من انتشال الجثة من داخل البئر.
ومن خلال المعاينات الأولية اتضح بأن الجثة لرجل في العقد الخامس من العمر ويوجد بها تحلل ويوجد تهشم في الأذن اليسرى وفروة الرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة واخطار أفراد المباحث لمعرفة هوية صاحب الجثمان، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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