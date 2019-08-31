مصرع وإصابة (7) أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروري

وقع حادث مروري بمنطقة تندلتي بولاية النيل الأبيض بين عربة جامبو في داخلها قطيع من الماشية وعربة لوري ونسبة لقوة الاصطدام سقط عدد كبير من ركاب اللوري في شارع الأسفلت ما أدى لاستشهاد أربعة وهم خالد العبيد والطيب الفكي العبيد ويوسف بشير والتجاني حامد وقد أصيب عدد آخر من ركاب اللوري من ضمنهم آدم حسن وآخرين وجميعهم من قرية “الداندة”.

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وفور إبلاغ شرطة مرور تندلتي بحسب صحيفة الدار، تحرك أفرادها وقاموا برسم الحادث وتدوين بلاغ وقد تم نقل المتوفين للمشرحة بأورنيك جنائي وفي موكب حزين تم استلام الجثامين لمواراتهم الثرى، حيث خيم الحزن على أبناء المنطقة فيما تم نقل عدد من المصابين للمستشفيات بالولاية ونسبة لخطورة إصابة المواطن آدم حسن تم نقله لمستشفى بحري لتلقي العلاج، والجدير بالذكر أن كل الشهداء والمصابين من أسرة واحدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)