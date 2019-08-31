مواصلة محاكمة (البشير) اليوم بتهم الفساد

تنظر محكمة جنايات الخرطوم اليوم في قضية الرئيس السابق “عمر البشير” المتهم بحيازة نقد اجنبي بجانب تهم تتعلق بالفساد والثراء الحرام, في وقت دعا فيه انصار البشير لوقفة احتجاجية امام المحكمة تطالب باطلاق سراحه.

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وقالت صحيفة المجهر السياسي ان قاضي المحكمة الصادق الامين الفكي كان قد حدد “السبت” من كل اسبوع لمواصلة سماع شهود الاتهام والدفاع حول التهم المنسوبة للبشير بعد نقل جلسات المحاكمة الى ضاحية اركويت شرق الخرطوم واقامتها في معهد تدريب القضاء العالي.

ودفعت هيئة الدفاع عن البشير الاسبوع الماضي بطلب للافراج عنه بالضمان العادي, حدد القاضي جلسة اليوم “السبت” للبت فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)