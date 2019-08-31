شاب يرتكب جريمة قتل بسبب شقيقته بمزارع القصب

تلقت شرطة محلية كنانة بلاغاً من أحد المواطنين بوقوع جريمة قتل بمزارع القصب قامت على إثرها شرطة مسرح الحادث بزيارة مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم العثور على أحد الشباب مطعون بالسكين لتجري محاولات لإسعافه إلا أن روحه فاضت إلى بارئها، بينما وجدت الفتاة التي كانت معه مصابة بالجراح ليتم اسعافها لتلقي العلاج.

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ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة بحسب صحيفة الدار، اتضح بأن المتهم وجد المجني عليه مع شقيقته داخل مزارع القصب ليقوم بارتكاب جريمته، دونت على إثرها الشرطة بلاغات في مواجهته تمهيداً لرفع البلاغ إلى جهات الاختصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)