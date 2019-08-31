وفاة طفلين بعبوة قرانيت وإصابة شقيقتهما

دونت شرطة غرب دارفور بلاغاً بوفاة طفلين تبلغ أعمارهما ما بين العاشرة والثانية عشر من العمر وذلك على إثر وفاتهما متأثرين بانفجار عبوة قرانيت.

Advertisements

وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى تحرك الأطفال وشقيقتهم بالمنطقة وأثناء سيرهم وجد أحد الأطفال القرانيت ليقوم بحمله بيده ومحاولة العبث به مما أدرى إلى حدوث الانفجار الهائل وباخطار الشرطة تحرك عدد من أفراد القسم إلى مكان الحادث حيث تم تحويل الجثتين للمستشفى لتحديد أسباب الوفاة وإسعاف شقيقة الأطفال المتوفين إلى المستشفى لتلقي العلاج وأخذ عينة من شظايا القرانيت لإرسالها للمعامل الجنائية وتسليم الجثتين لذويهما كما قام المتحري بتدوين بلاغ بالحادثة، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)