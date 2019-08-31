آمنة نوري تشكر مبعوث اثيوبيا للسودان

قالت الشاعرة آمنة نوري ان امسية “شكراً اثيوبيا” التي شاركت فيها في العاصمة البريطانية لندن جاءت في اطار تمتين العلاقات الثقافية التي تجمع بين السودان واثيوبيا والشعبين الشقيقين واحتفالاً بتوقيع الاتفاق بالاحرف الكاملة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير.

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وأضافت في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة انها خلال الامسية الفنية قدمت الشكر والتقدير لدولة اثيوبيا العظيمة لجهودها في جمع الفرقاء بالسودان انطلاقاً من مبادرة رئيس الوزراء ابي احمد التي تكللت بالنجاح, وارسلت تحية للمبعوث الاثيوبي للسودان, محمود درير الذي سال الدمع من عيونه فرحاً بالتوقيع النهائي.

وقالت انها قدمت في الأمسية لاول مرة قصائد جديدة خاصة بالثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)