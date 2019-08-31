طه سليمان يسير قافلة لدعم متضرري السيول

سجلت منظمة الفنان طه سليمان بالتضامن مع احدى الشركات امس الأول, زيارة للمتضرين من السيول والأمطار بمنطقة الجيلي, وقدمت المنظمة مواد تموينية لـ “150” أسرة وأدوية للمركز الصحي, وذلك باشراف لجنة من أبناء المنطقة, ووقف طه خلال الزيارة على مستشفى الجيلي الذي ما زال تحت التشييد, ووعد بتقديم ما يمكن تقديمه حتى يكتمل, مؤكداً تواصل زيارته خلال الايام المقبلة والوقوف مع اهالي الجيلي, حتى زوال محنتهم, شاكراً حفاوة الاستقبال الكبير.

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يذكر ان منظمة طه سليمان الخيرية هي منظمة ثقافية طوعية تشارك في تفعيل النشاط الثقافي, وتعمل على تجسيد المسؤولية الاجتماعيةو تجاه الوطن وتجاه معجبي الفنان الشاب, وبحسب صجيفة آخر لحظة فقد دشنت اعمالها قبل ثلاث سنوات عبر قافلة طبية ضمن فعاليات مهرجان البركل, حوت مواد غذائية وملابس شتاء و”بطاطين”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)