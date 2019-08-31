مفاجأة.. ضبط عربة إسعاف بداخلها بضاعة مهربة..؟!

التاريخ: 31-أغسطس-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة Advertisements تم ضبط عربة إسعاف على مشارف العاصمة القومية وبالقرب من منطقة “سوبا” محملة بأجهزة كهربائية وهواتف حديثة، وتشير مصادر إلى أن تلك العربة تتبع لإدارة الإسعاف بولاية شرقية، وأن الجناة استخدموها بغرض التمويه على البضائع المهربة التي كانوا ينوون بيعها بالخرطوم وهي من نوع البضائع التي يتم الحصول عليها عن طريق عصابات التهريب التي تنشط في قطاع الولايات الشرقية وتتفنن بطرق وأساليب متنوعة للهروب من نقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق القومي الذي يربط العاصمة القومية بولايات شرق السودان، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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