أهالي كوبر يتعالجون بمستشفى الأمن التابع للأمن

نظم أهالي حي كوبر في العاصمة الخرطوم موكباً أمام مستشفى الأمل التابع لجهاز الأمن مطالبين بالقرار بأحقيتهم للعلاج بالمستشفى

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وأوضحوا تبعية المستشفى للحي قبل أن يتم نزعه لصالح جهاز الأمن.

وقالوا ان ادارة المستشفى وفرت لهم بطاقات علاجية من شركة معارج قبل أن تستبدلها إلى شركة شوامخ وأوضحت انهم منعوا من العلاج في هذا المستشفى وهددوا بالمطالبة بنزع المستشفى من جهاز الأمن وإعادته الحي.

وسارعت إدارة مستشفى الأمل بحسب ما جاء بصحيفة آخر لحظة بإصدار قرار اداري عقب الموكب مباشرة بالسماح بعلاج أهالي الحي بدون بطاقات علاجية إلى حين استخراجها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)