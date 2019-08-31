كشف عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية.

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وقال كباشي أمس، إن قوائم المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية في البلاد ما زالت في مرحلة التدقيق الأمني. وأكد أن المكوّن العسكري بالمجلس السيادي السوداني من المتوقع ان يكون قد أنهى مشاوراته أمس بشأن قائمة قوى الحرية والتغيير للتشكيل الوزاري.

وأوضح كباشي بحسب صحيفة الصيحة، أنه من المتوقع أن يقوم المكوّن العسكري بالمجلس السيادي السوداني بتسليم ملاحظاته حول المرشحين لتولي الحقائب الوزارية لقوى الحرية والتغيير مساء أمس. وتوقع أن تنتهي عملية التدقيق الأمني على الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة “حمدوك” خلال ساعات. وأضاف أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لن يشرع في اختيار قائمة الوزراء إلا بعد الفراغ من عملية التدقيق الأمني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)