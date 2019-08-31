مشاجرة بسوق العزبات بسبب رجل

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ادانت محكمة جنايات الخرطوم جنوب, بائعة شاي بتسبيب الاذى الجسيم لزميلتها وتشويه وجهها بقطعة زجاج, وذلك بسبب شجار وقع بينهما بسبب رجل بسوق العزبات جنوب الخرطوم, وأمرت المحكمة بان تدفع المدانة للمجني عليها مبلغ “25” الف جنيه على سبيل التعويض جراء الاصابة التي تعرضت لها المجني عليها من قبل المدانة.

وتعود التفاصيل بان طليق المدانة كان قد عقد قرانه على بائعة الشاي المجني عليها والتي تعمل سوياً مع المتهمة بسوق العزبات بمايو, وكانت هنالك خلافات بين المتهمة وزوجها انفصلا عن بعضهما وتزوج من الشاكية التي كانت اصغر سنا من المتهمة منفصلى ايضا من زوجها, واختفت عن عملها وعادت مرة اخرى, وبحسب صحيفة آخر لحظة عندما قمن زميلاتها بسؤالها عن سبب غيابها اخبرتهن بعدق قرانها بطليق المتهمة, وتفاجأ الجميع بذلك الخبر وحدث شجار بين المتهمة والشاكية, حيث كانت المتهمة جالسة مع صديقتها ومرت الشاكية وقالت لها صديقة المتهمة “وانت ما لقيتي غير راجل المرة دي” فردت عليها الشاكية بعبارة “عزبة صغيرة ولا خالة كبيرة” مما اغضب المتهمة واخذت كباية من صندوقها وكسرتها وخدشت بها الشاكية على وجهها وتم نقلها الى المستشفى وعمل الاجراءات اللازمة, وقامت بفتح بلاغ في مواجهتها, وتم القبض عليها واقتيادها الى قسم الشرطة والتحري معها وتدوين بلاغ في مواجهتها بتهمة تسبيب الاذى الجسيم وتحويلها الى المحكمة التي اكتفت بتغريمها.

الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)