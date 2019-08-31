موعد طرح "terminator:Dark fate" بالسينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الفانتازيا العالمي "terminator" البوستر الرسمي للجزء الجديد للعمل، الذي يحمل عنوان "terminator: Dark fate"، ومن المقرر طرحه مطلع شهر نوفمبر المقبل.

الفيلم من إخراج تيم ميلر وكتابة ديفيد إس. غويور، وإنتاج جيمس كاميرون وديفيد إليسون، وبطولة كل من أرنولد شوارزنيجر، ليندا هاميلتون، نتاليا رايز، ماكنزي ديفيس، ديجو بونيتا، وغابرييل لونا.

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وتدور أحداثه حول تحكم الآلات بالكرة الأرضية عن طريق تصنيع الآلات لنفسها بعدة أشكال، وكان أهم شكل رجال آليين، وسيستكمل الجزء الجديد أحداث فيلم Terminator 2: Judgment Day، الذى طرح عام 1991، للمخرج العالمي جيمس كاميرون، بالإضافة إلى عودة سارة كونور ضمن أحداث الفيلم الجديد.

ويشارك كاميرون فى الجزء الجديد ضمن فريق الإنتاج، بقيادة المخرج تيم ميلر، الذي سبق وأخرج الجزء الأول من فيلم Deadpool الشهير، وفيلم Deadpool 2.