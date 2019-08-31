نيمار يُقرب ثنائي برشلونة ليوفنتوس

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات جادة مع ثنائي برشلونة الإسباني وذلك من أجل الوصول لاتفاق على التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة لن تتم هذا الصيف نظراً لمطالب باريس سان جبرمان المالية المرتفعة بالإضافة إلى وجود خلاف على اللاعبين.
وقال جيرارد روميرو عبر راديو "راك 1"، منذ قليل: "في هذا الوقت يمكننا أن نشير أيضًا إلى أن يوفنتوس دخل في محادثات مع صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش".
وتابع: "برشلونة تواصلوا مع بيئة نيمار صباحاً وقاموا بإخبارهم بأنهم لا يستطيعوا المواصلة في هذه العملية بسبب المطالب الاقتصادية العالية".
وأضاف: "نيمار قد أخبر غرفة تبديل الملابس بأن العملية لن تتم، برشلونة كان يجهز للعرض التقديمي لضم نيمار والذي كان من المقرر أن يكون يوم الإثنين أو الثلاثاء".
وأكمل حديثه: "باريس سان جيرمان طلبوا 150 مليون يورو إضافة إلى اللاعبين ولكن نادي برشلونة ليس لديه المال".
وانضم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد وقتها في عقده مع البلوجرانا.
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