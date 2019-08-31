النفط الكويتي يرتفع إلى 60.58 دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 58ر60 دولار مقابل 40ر60 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 65 سنتا لتبلغ عند التسوية 43ر60 دولار للبرميل وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61ر1 دولار لتسجل عند التسوية 10ر55 دولار للبرميل.