انتقل الدولي المصري محمد النني بشكل رسمي، اليوم السبت، إلى بشكتاش التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وأعلن أرسنال، عبر موقعه الرسمي، عن رحيل اللاعب المصري، متمنيًا له التوفيق في التجربة الجديدة.
وجاء تعاقد بشكتاش مع النني، من أجل تعويض رحيل التشيلي جاري ميديل إلى بولونيا الإيطالي.
وانضم النني إلى أرسنال قادمًا من بازل السويسري في يناير 2016، لكنه لم يكن يشارك باستمرار منذ تولي الإسباني أوناي إيمري المسئولية الفنية للجانرز.
يذكر أن إيمري هو من فتح الباب أمام رحيل النني في الصيف الحالي، بعدما أكد أنه خارج حساباته، ومن الأفضل له البحث عن نادٍ جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. النني ينتقل إلى بشكتاش التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.