رسميًا.. النني ينتقل إلى بشكتاش التركي

انتقل الدولي المصري محمد النني بشكل رسمي، اليوم السبت، إلى بشكتاش التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأعلن أرسنال، عبر موقعه الرسمي، عن رحيل اللاعب المصري، متمنيًا له التوفيق في التجربة الجديدة.

وجاء تعاقد بشكتاش مع النني، من أجل تعويض رحيل التشيلي جاري ميديل إلى بولونيا الإيطالي.

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وانضم النني إلى أرسنال قادمًا من بازل السويسري في يناير 2016، لكنه لم يكن يشارك باستمرار منذ تولي الإسباني أوناي إيمري المسئولية الفنية للجانرز.

يذكر أن إيمري هو من فتح الباب أمام رحيل النني في الصيف الحالي، بعدما أكد أنه خارج حساباته، ومن الأفضل له البحث عن نادٍ جديد.