"دي ليخت" رونالدو وساري من مُعلميني

نقل ماتيس دي ليخت، شعوره عن الفترة الأولى التي قضاها مع نادي يوفنتوس في التحضير للموسم الجديد داخل وخارج الميدان، ووصف بأنه قابل العديد من المُعلمين داخل الفريق، مثل النجم كريستيانو رونالدو، والمدرب ماورتسيو ساري.

كان مدافع أياكس السابق، أعرب عن عدم مشاركته في المباراة الأولى أمام بارما، لكن على ما يبدو فإنه سيكون الآن ضمن خيارات المدرب للتشكيلة الأساسية في مباراة نابولي، بعد إصابة جيورجيو كيليني الخطيرة التي ستجعله يغيب عن الملاعب حوالي ستة أشهر.

وقال دي ليخت، في حواره مع صحيفة دي تيليغراف الهولندية: "اندهشت عندما رأيت الانتقادات عندما لم ألعب ولكن بالنسبة لهذا الوقت فإنه من المهم للاعب الشاب أن يأخذ وقتًا لكي يكون جاهزًا للعب لنادٍ من الطراز الأول في أوروبا".

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واستطرد: "قبل أن آتي إلى هنا كانت لدي محادثة طويلة جمعتني بالمدرب ساري، ولقد أخبرني بما يريده مني، وبأنني في الشهر الأول سأكون في مرحلة تغير كبير، وهو أمر يمر به أي مدافع يتدرب تحت إمرته.. ولذا فقد كنت مركزًا على أن أتحسن كل يوم، وأن أكون في حالة بدنية جيدة".

وواصل: "أعلم أن لدينا كثيرًا من المنافسات التي سنخوضها هذا الموسم في يوفنتوس، ومن المهم أن يكون هناك العديد من الأسماء القوية في الدفاع بالنسبة للفريق".