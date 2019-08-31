الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ديمبلي يتدخل لإنهاء صفقة نيمار لصالح برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وافق عثمان ديمبلي مهاجم على أن يكون جزءًا من صفقة أنتقال دا سيلفا إلى ملعب كامب نو خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن المهاجم الفرنسي وافق على الانضمام إلى باريس سان جيرمان، ولكن من دون تقديم تفاصيل حول العقد وإذا كان على سبيل الإعارة.

 

كان برشلونة عرض على باريس سان جيرمان تقديم إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وعثمان وديمبلي على سبيل الإعارة لمدة عام بالإضافة إلى 120 مليون جنيه إسترليني مقابل نيمار.

Advertisements

 

وتسبب رفض ديمبلي في الانتقال إلى باريس سان جيرمان في تعثر المفاوضات بشكل تام، لكن تغيير المواقف من جانب المهاجم الدولي الفرنسي يمكن أن يعيد الأمل بإتمامها خلال الساعات القادمة.

 

وأفادت هذه المعلومات بأن إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو موافقان على الانتقال إلى بطل الدوري الفرنسي، وأن باريس سان جيرمان قد بدأ بتحرير مقاطع الفيديو الإعلانية الخاصة بالتعاقد معهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديمبلي يتدخل لإنهاء صفقة نيمار لصالح برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا