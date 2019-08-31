ديمبلي يتدخل لإنهاء صفقة نيمار لصالح برشلونة

وافق عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة على أن يكون جزءًا من صفقة أنتقال نيمار دا سيلفا إلى ملعب كامب نو خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن المهاجم الفرنسي وافق على الانضمام إلى باريس سان جيرمان، ولكن من دون تقديم تفاصيل حول العقد وإذا كان على سبيل الإعارة.

كان برشلونة عرض على باريس سان جيرمان تقديم إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وعثمان وديمبلي على سبيل الإعارة لمدة عام بالإضافة إلى 120 مليون جنيه إسترليني مقابل نيمار.

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وتسبب رفض ديمبلي في الانتقال إلى باريس سان جيرمان في تعثر المفاوضات بشكل تام، لكن تغيير المواقف من جانب المهاجم الدولي الفرنسي يمكن أن يعيد الأمل بإتمامها خلال الساعات القادمة.

وأفادت هذه المعلومات بأن إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو موافقان على الانتقال إلى بطل الدوري الفرنسي، وأن باريس سان جيرمان قد بدأ بتحرير مقاطع الفيديو الإعلانية الخاصة بالتعاقد معهما.