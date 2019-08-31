لاعب ليل الفرنسي ينتقل لـ"اولمبياكوس" اليوناني على سبيل الإعارة

أعلن نادي ليل الفرنسي عن انتقال لاعبه ياسين بنزية الجزائري، إلـى صفوف أولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ونشر النادي بيانا على موقعه الرسمي تمنى فيه حظا سعيدا للاعب وسطه في تجربته الاحترافية الجديدة.

كان اللاعب الأسبق لمنتخبات فرنسا للشباب، قد خرج نهائيًا من حسابات كريستوف جالتييه، مدرب ليل، لأسباب فنية، ولم يوجه إليه الدعوة للمشاركة في فترة الاستعدادات الماضية.

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ويسعى بنزية لاستعادة توهجه بعد تجربة فاشلة في تركيا مع نادي فنربخشه أجبرت جمال بلماضى، مدرب الجزائر، على عدم استدعائه خلال منافسات أمم إفريقيا مصر 2019.

ولن يجد بنزية صعوبة في التأقلم مع فريقه الجديد، في ظل وجود مواطنه العربي هلال سوداني، المنضم هو الآخر في فترة الانتقالات الصيفية لأولمبياكوس بعد تجربة متوسطة مع نوتنجهام فورست الإنجليزي، فضلا عن التونسي ياسين مرياح والمغربي يوسف العربي.

يذكر أن أولمبياكوس تأهل لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ووضعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب بايرن ميونيخ الألماني والنجم الأحمر الصربي وتوتنهام الإنجليزي.