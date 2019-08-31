أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية واهتمامها المستمر بما من شأنه استكمال معركة التحرير وطرد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأكد الفريق محسن خلال اتصال هاتفى بقائد محور كتاف بمحافظة صعدة، اللواء رداد الهاشمي، على قدرة اليمنيين وعزيمتهم في دحر وهزيمة الإرهابيين الحوثيين، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. Advertisements وثمن نائب الرئيس اليمني، تضحيات الجيش الوطني لبلاده وثباته في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية. وأطلع قائد محور كتاف نائب الرئيس على المستجدات الميدانية وأحوال الجبهات والمقاتلين فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس اليمنى يثمن جهود السعودية لاستكمال معركة التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.