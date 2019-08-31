حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من الأذى الذي سيلحق باقتصادها في حالة عدم تقديم تنازلات في المفاوضات التجارية.
وأدلى ترامب بحديثه للصحفيين في البيت الأبيض، يوم السبت، وقال إنه وفقًا للتقارير التي رآها، فإن 13% من الشركات الأمريكية ستغادر الصين، و"سنفوز في الصراع".
كما أكد ترامب إن ممثلين تجاريين من الصين والولايات المتحدة يواصلون محادثاتهم ويخططون للقاء في سبتمبر، إن الاجتماع لم يلغَ.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: 13% من الشركات الأمريكية ستخرج من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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