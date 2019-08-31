تقارير: مؤامرات قطرية إيرانية مشتركة لاستغلال اليورانيوم في الصومال

تتفاوض قطر وإيران بنشاط مع رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير، في مشروع مشترك بملايين الدولارات لاستغلال ما قد يكون رواسب كبيرة من اليورانيوم في وسط الصومال.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة تشمل كل من الحكومة الصومالية وقطر إيران في كونسورتيوم تعدين ثلاثي غير عادي للغاية من شبه المؤكد أنه سيصبح أكبر شركة تجارية في هذا الماشية الذي يغلب عليه الماشية وزراعة الموز في المحيط الهندي ، وفقًا لمصادر دبلوماسية صومالية وغربية مطلعة .

ويوجد في الصومال حاليًا ما يقدر بحوالي 7600 طن من اليورانيوم المخصب عالي التخصيب بالإضافة إلى اليورانيوم ، اكتشف علماء الجيولوجيا الدوليون أيضًا الإيتريوم ، وهو معدن نادر ومكلف يقول الخبراء إنه يمكن بيعه بستة أضعاف كمية اليورانيوم لكل رطل ، وفقًا لليورانيوم 2016: تقرير والإنتاج والطلب ، تقرير مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتقول مصادر الصناعة أن الودائع قد تتجاوز ربع الاحتياطيات العالمية المعروفة البالغة 800 ألف طن. علاوة على ذلك ، قالوا إن اليورانيوم يقع على مقربة من السطح ويمكن أن يسمح بتقنيات التنقيب في قطاع أقل تكلفة بكثير من التعدين العميق.

ةفي النهاية ، أبقى العالم الغربي الصومال "غير مستغل" لأسباب غير معروفة ، لكن الدبلوماسيين الغربيين الذين تحدثوا مع وزارة العمل قالوا "إنهم لا يثقون في الصومال" لا أحد يفعل ". ربما لن يهتم الصوماليون بالعقوبات أو الولايات المتحدة وربما يبيعون إلى الكوريين والإيرانيين دون عناية في العالم.

وفي يناير 2016 قطعت الصومال العلاقات الدبلوماسية مع إيران وأمرت جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالخروج من البلاد خلال 72 ساعة. واتهم الصومال ايران بمحاولة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في القرن الافريقي.

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بعد انتخاب الرئيس محمد عبد الله فارماجو عام 2017 ، استأنفت الصومال بشكل غير رسمي العلاقات الدبلوماسية مع إيران وفقًا لمسؤولين بوزير الخارجية الصومالي.

بأياد ملطخة بدماء الأبرياء تمكنت قطر من بناء قاعدة استثمارات في الصومال، مستغلة الظروف الإنسانية الصعبة التي عاشها بلد منكوب منذ تسعينيات القرن الماضي، لتنفيذ أجندة عدائية تستهدف ضرب استقرار الدول العربية.

وبحسب تسجيل صوتي مسرب حصلت عليه "نيويورك تايمز" لرجل الأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، فإن الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين، وتدعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية في هذا البلد الأفريقي الممزق بهدف تحويل عقود عمل لحساب الإمارة الصغيرة.

خدعة الاستثمارات

بلغ حجم الأموال التي حصل عليها الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو من قطر منذ توليه الحكم في فبراير/ شباط 2017، نحو 73 مليون ريال قطري، فضلا عن 20 مليون دولار حصل عليها بداية العام الجاري بهدف دعم الاستثمار وتحقيق التنمية التي لم تعرف أموال الدوحة إليها طريقا في مقديشو.

لكن السؤال الأهم في ملف العلاقات الصومالية القطرية هو؛ هل تحاول قطر فعليا إنقاذ الصومال من ظروف صعبة، أم أنها أداة جديدة بيد نظام الحمدين لضرب الأشقاء وتعطيل مصالحهم مستخدما في ذلك أدوات يجيد تطويعها مثل المال والسلاح؟

الحقيقة أن سياسية قطر في الصومال ليست بعيده عن سياستها العامة التي باتت مكشوفة للجميع، فهي الدويلة ذات الوجهين، تدعم التنمية والسلام والاستقرار أمام الكاميرات داخل الاجتماعات الدبلوماسية، بينما جند آخر من رجالها يمولون الإرهاب ويغذون الحركات المسلحة ويسفكون الدماء دون رحمة.