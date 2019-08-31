حظر نشر المعلومات والصور المتعلقة بأحداث بورتسودان

أصدر والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج أمس، أمر طوارئ عملاً بأحكام المادة (5/ ح)، مقرونة مع المادة (8/3)، من قانون الطوارئ للسلامة العامة للعام 1997م.

وحظر الأمر، التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة، وحمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء، وقفل الطرق وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، وقيادة المركبات والمواتر بدون لوحات، سواء كانت نظامية أو خاصة، ومُقاومة السلطات المختصة، أو رفض الانصياع للأوامر والتوجيهات.

كما حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الشائعات، أو استهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة، بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.

Advertisements

وقرر معاقبة كُل من يخالف أحكام هذا الأمر، عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النقل، بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، والغرامة ومصادرة الوسيلة أو المال المُستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)