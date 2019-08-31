العطا: تأخير إعلان الحكومة للمزيد من التشاور حول المجالس والوزارات

التاريخ: 31-أغسطس-2019
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توقع عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية منتصف الأسبوع الحالي.
وأوضح العطا في تصريح، أن تأخير إعلان الحكومة للمزيد من التشاور حول المجالس والوزارات، وأيضاً لغياب المعلومة حول الأسماء المرشحة. وقال “كنا نعتقد أن يكون هناك عدد من الأسماء المعروفة في القائمة، لكن أنا قرأت ما يفوق الخمسين اسماً لم أعرف منهم سوى اثنين”.
وأضاف العطا بحسب صحيفة الصيحة، “وأيضاً نريد أن نجلس مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للتشاور حول وزارات رئيسية يريد إضافتها لم تتم إضافتها من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير”. وتابع “الانتظار من أجل التجويد ونحن ما عايزين تطلع حكومة أي كلام”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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