امرأة ترهب جارتها بمسدس أطفال

سردت سيدة أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ابراهيم عز الدين, تفاصيل تعرضها لعملية ارهاب من قبل جارتها المتهمة, مستخدمة في ذلك لعبة اطفال بندقية كلاشنكوف بلاستيكية, وقالت السيدة للمحكمة بصفتها الشاكية بان جارتها المتهمة ادخلت فيها الخوف عندما اشهرت في وجهها لعبة اطفال “كلاشنكوف” وذلك على إثر نقاش كان قد دار بينهما بالشارع العام بالحاج يوسف.

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وقالت الشاكية انه في يوم الحادث دار نقاش بينها وبين المكتهمة جارتها بالشارع العام ليلاً, الا ان المتهمة توجهت الى منزلها وخرجت مرة اخرى وهي تحمل سلاح كلاشنكوف وهددتها باطلاق عيار ناري عليها, مما ادخل الخوف والرعب في نفس الشاكية التي استنجدت الموجودين ولكنهم رفضوا الاقتراب من المتهمة بحجة انها سوف تطلق عليهم رصاص ايضا لافتة للمحكمة بعد مضي بضع دقائق تم الامساك بالمتهمة والسلاح ليتضح بانه لعبة اطفال, ومن ثم تم اقتياد المتهمة الى قسم شرطة الحاج يوسف ودونت في مواجهتها بلاغاً تحت نص المادتين “144” من القانون الجنائي المتعلقة بالارهاب والمادة “26” من قانون الاسلحة والذخائر.

وفي الوقت ذاته ادلى شاهدو اتهام باقوالهم التي تطابقت مع اقوال الشاكية حول واقعة حمل المتهمة لسلاح وتهديد الشاكية بحسب صحيفة آخر لحظة, وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع بقية الشهود.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)