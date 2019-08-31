اعتقال 100 متفلت في حريق بورتسودان

أكد رئيس مؤتمر البجا موسى محمد أحمد إيقاف (100) متفلت في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان خلال الأيام السابقة، بينما أقر بأن السلطات لا تزال تبحث عن من أشعل الحرائق في المدينة ومرتكبي جرائم القتل. واتهم موسى طرفاً ثالثاً في التسبب في الحريق في المدينة،

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وقال موسى بحسب صحيفة الإنتباهة، إن توقيت الكشف عن تقرير تقصي الحقائق عن الأحداث التي شهدتها الولاية في المرة الأولى لم يكن ملائماً لإسهامه في إعادة الاحتقان، وألمح موسى الى وجود جهة تريد إشعال الحريق في الشرق عموماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)