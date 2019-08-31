عاجل : البشير يدلي بافادات مثيرة حول المبالغ التي وجدت بمنزله

قال الرئيس السوداني المعزول «عمر البشير» أمام المحكمة اليوم، أن الأموال محل الاتهام وصلت بطائرة خاصة عبر مدير مكتب ولي العهد السعودي، ولم أودعها في بنك السودان لأن الجهة المتبرعة كانت لا ترغب في ذكرها، وفضلت عدم إرجاع هذه الأموال حتى لا ندخل في إحراج مع السعودية، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

وذكر أن المبلغ وقدره ٢٥ مليون دولار، صرف منها على عدة جهات منها الدعم السريع ، السلاح الطبي، وجامعة إفريقيا العالمية، وقناة طيبة الفضائية، لما تقوم به من خدمة للإسلام.

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ونفى “البشير” استخدامه للمبلغ موضع الاتهام استخدام شخصي وإنما كان ينفق منه لمرافق عامة.

وقال البشير ان علاقاتنا تطورت بصورة اكبر بعد وصول الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، وكانت استراتيجية ومتميزة.

وكانت جلسة المحاكمة الثالثة للبشير قد انعقدت يوم السبت بالخرطوم، ورفضت طلب الدفاع الافراج عنه بالضمانة الشخصية بحجة ان هذا الحق لا ينطبق على جميع المتهمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)