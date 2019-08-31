(اليوناميد): تجربة السودان في برامج نزع السلاح ناجحة

التاريخ: 31-أغسطس-2019
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أكد المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح اللواء ركن عبد الرحمن عبد الحميد، مواصلة مشروعات الدمج والتسريح لتأمين المجتمع بالولايات المُختلفة.
وأكد عبد الحميد عقب لقائه رئيس قسم حقوق الإنسان ببعثة “يوناميد” السيد مارسيل، مواصلة التعاون والشراكة بين الطرفين ووصفها بالناجحة.مشيراً الى أن ورشة العمل التي عُقدت مؤخراً ً وتناول فيها أساسيات حقوق الإنسان في برامج نزع السلاح حققت النجاح المطلوب.
من جانبه، وصف رئيس قسم حقوق الانسان ببعثة اليوناميد السيد مارسيل بحسب صحيفة آخر لحظة, بأن تجربة السودان في برامج نزع السلاح ناجحة, مؤكداً مواصلة الشراكة والتعاون في أي منشط يدعم حقوق الإنسان بالسودان، واعداً بالتعاون في مجال رفع قدرات العاملين في البرنامج بواسطة خبراء في هذا المجال.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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