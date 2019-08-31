حمدوك يجتمع بقوى الحرية والتغيير لحسم قوائم المرشحين للوزارات

كشف قيادي بلجنة الترشيحات لقوى إعلان الحرية والتغيير، أن رئيس الوزراء، الدكتور، عبدالله حمدوك، سيجتمع ظهر اليوم باللجنة والمجلس المركزي لقوى التغيير، للمراجعة النهائية لقوائم المرشحين للوزارات في الحكومة الانتقالية.
وقال القيادي الذي فضل حجب اسمه لــ "اخبار الخليج 365"، إن رئيس الوزراء، سيجرى اتصالات بالمرشحين لإجراء مقابلات شخصية قبل اختيار واحدا بين المرشحين الثلاثة لكل وزارة.
وأكد أن رئيس الوزراء لم يرفض أي مرشح، ولكنه طلب زيادة اعداد المرشحين لعدد من الوزارات التي كانت قوى التغيير قد تقدمت بمرشحين اثنين لها.
وارجع سبب التأخير في تشكيل الحكومة إلى الاجراءات المتعلقة باختيار المرشحين، والتي تحتاج إلى تدقيق وتحميص من رئيس الوزراء.
وأكدت قوى اعلان الحرية والتغيير، انها لن تلزم رئيس الوزراء باختيار الوزراء، وان كل مهمتها تقديم الاسماء المرشحة للوزارة بما الاتفاق عليه من معايير الكفاءة والاستقلالية.
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