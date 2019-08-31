خبير عسكري إماراتي يوجه نصيحة إلى للرئاسة اليمنية

وجه خبير عسكري إماراتي، نصيحة هامة إلى الرئاسة اليمنية، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن .
وقال الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي في تغريدة له بتويتر، "نصيحتي لمجلس الوزراء اليمني والرئاسة اليمنية أن يتركوا العنتريات وان يصححوا أوضاعهم الداخلية ويتخلصوا من الطائفيين" .
وأضاف "واذكرهم بأن لا يشوهوا تاريخ اليمن العريق بتصرفاتهم الطائشه واذكرهم بقول الشاعر ياناطحا جبلاَ يوماَ ليُوهنه ,,, أشفق على الرأسِ لا تُشفق على الجبلِ" .
وجاءت تغريدة الكعبي على خلفية البيانات الصادرة عن الرئاسة والحكومة اليمنية والتي تهاجم الإمارات على خلفية غارات شنتها على تجمعات إرهابية كانت تعتزم دخول عدن .
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