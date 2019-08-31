الأمن اللبناني يعتقل اسرة سودانية كاملة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت منظمة (العفو الدولية) وحركة (مناهضة العنصرية) و(هيومن رايتس ووتش) و (المركز اللبناني لحقوق الإنسان)، عن احتجاز الأمن العام اللبناني أسرة سودانية مكونة من سبعة أفراد، بينهم أربعة أطفال دون (18) عاماً. وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان بحسب راديو (تمازج) الأمن العام اللبناني بإطلاق سراح العائلة وضمان بقاء أفراد الأسرة معاً، نسبة لعدم وجود أسباب محددة ومُقنعة لفرض قيود على العائلة، وأشارت تلك المنظمات إلى أن الأمن العام اللبناني هدَّد بترحيل الأب والأم إلى دولتين مختلفتين، بسبب عدم امتلاكهما مستندات الإقامة. ووفقاً للمنظمات الحقوقية، تم اعتقال الابن الأكبر البالغ (18) عاماً منذ (14) فبراير هذا العام 2019م، وهو محتجز في مديرية الأمن العام بسبب إقامة غير قانونية. وداهم الأمن العام في الثالث من يوليو منزل العائلة في بيروت، واعتقل الأب البالغ من العمر (57) عاماً وزوجته السريلانكية التي تبلغ من العمر (42) عاماً، وابنتهما (5) أعوام. فيما احتجزت السلطات أيضاً في الرابع من يوليو الماضي أبناءهما الثلاثة الآخرين، وأعمارهم (11 و13 و16) عاماً.