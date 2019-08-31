حقيقة حماية الدعم السريع لزعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت المعارضة الجنوبية المسلحة أن يكون زعيمها رياك مشار قد قام باستئجار قوات الدعم السريع لحمايته في جوبا. ويعتزم قائد قوات الدعم السريع حميدتي زيارة جوبا برفقة مشار في سبتمبر. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الجنوب قيام مشار باستئجار الدعم السريع لحمايته في جوبا. وقال مسؤول الإعلام بالمعارضة فوك بوث بالوانق إن ما أثير حول قيام مشار باستئجار قوات الدعم السريع لحمايته في زيارته إلى جوبا محض افتراء، وإن التنسيق بين الدولتين هو ما أفضى لمرافقة ممثلي الخرطوم لمشار خلال زيارته إلى جوبا، وأن ما ذكر يهدف لتشويه صورة كل من مشار وقوات الدعم السريع.

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