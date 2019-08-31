ارتفاع ضحايا السيول إلى (78) قتيلاً

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أعلن نائب مفوض العون الإنساني بالسودان، أحمد فضل الله سراج الدين، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول في البلاد إلى “78” قتيلاً و”89″ مصاباً.

وأوضح فى تصريح له، أمس أن ولاية النيل الأبيض تعتبر من أكثر الولايات تضرراً من السيول والأمطار.

وأشار سراج الى ان عدد الأسر المتأثرة بالسيول بلغ 65 ألفاً و322 أسرة, لافتاً الى ان 40 ألفاً و800 منزل انهارت بشكل كلي, فيما انهار 24 الف منزل و444 منزلاً انهياراً جزئياً, بحسب ما اوردت صحيفة آخر لحظة.