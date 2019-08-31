التاريخ: 31-أغسطس-2019
4 مشاهدة
أعلن نائب مفوض العون الإنساني بالسودان، أحمد فضل الله سراج الدين، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول في البلاد إلى “78” قتيلاً و”89″ مصاباً.
وأوضح فى تصريح له، أمس أن ولاية النيل الأبيض تعتبر من أكثر الولايات تضرراً من السيول والأمطار.
وأشار سراج الى ان عدد الأسر المتأثرة بالسيول بلغ 65 ألفاً و322 أسرة, لافتاً الى ان 40 ألفاً و800 منزل انهارت بشكل كلي, فيما انهار 24 الف منزل و444 منزلاً انهياراً جزئياً, بحسب ما اوردت صحيفة آخر لحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا السيول إلى (78) قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.