النيابة تتحرى مع والي الخرطوم السابق “عبد الرحيم” في قضية امتلاك أراضٍ

تفيد مصادر بأن النيابة قد قامت باستدعاء عبد الرحيم محمد حسين، النزيل بسجن كوبر للتحري معه حول امتلاكه لأراضي في الخرطوم، ومعرفة الطريقة التي آلت بها هذه الأراضي إليه، وتشييدها مقارنة بما يتقاضاه من مرتبات طيلة عمله بحكومة الإنقاذ البائدة، ليتم استجوابه بشأن هذه الاراضي وإعادته إلى سجن كوبر.

ووفقاً للمصادر فإن عبد الرحيم محمد حسين من المقربين إلى المخلوع “البشير” وكان يحظى بثقة عالية منه لدرجة أنه يقود له سيارته وإيصاله إلى المناسبات الاجتماعية. ويشكو عبد الرحيم وهو داخل السجن من السكري وآلام الظهر ولا يستطيع النوم إلا على سرير خشبي أو فرش مضغوط.

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وتقلد عبد الرحيم خلال فترة الإنقاذ بحسب صحيفة الدار، مناصب عديدة كوزارة الدفاع والداخلية ووالي للخرطوم، ويحظى وهو داخل السجن بزيارة أسرته المكونة من زوجتين وعدد من الأبناء حسب لوائح وضوابط السجن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)