(الثورية) سياسة إقصاء الهامش المتعمدة ستمزق صف الثورة

وجهت الجبهة الثورية رسالة الى رئيس الوزراء, عبد الله حمدوك تضمنت الدعوة لرفض قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وإجراء مشاورات اوسع قبل تكوين الحكومة, مطالبة في الوقت ذاته باعادة هيكلة الدولة وعدم اعادة النظام القديم.

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وأشارت الجبهة في رسالتها لرئيس الوزراء انها طرف أصيل ومؤسس لقوى الحرية والتغيير, وانه لم يتم الاتصال بقياداتها, مشيرة الى ان ما يحدث محاصصة وبصورة قبيحة, وأكدت الثورية في بيان ممهور بتوقيع كل مني أركو مناوي, ومالك عقار ان ما يحدث حالياً بالسودان محاولة للاستيلاء على حصاد “30” عاماً من نضال الشعب, بجانب انها لا علاقة لها بتكوين أجهزة الحكم الانتقالي بالخرطوم, وانه تم تغييب قضايا السلام والمواطنة بطريقة متعمدة من أجل الانفراد النخب بالحكم, وأضافت الجبهة سياسة اقصاء الهامش المتعمدة ستمزق صف الثورة وان الفصل بين قضايا الديمقراطية والسلام يكرر تجارب الماضي المريرة, وأن ما يجري في الخرطوم من تكوين لمؤسسات الفترة الانتقالية فيه خلل كبير.

وأوضحت الجبهة ان ما يحدث ما هو الا توظيف لتجارب النخب في الاستيلاء على الثورات للوصول الى الحكم, وتابعت بحسب صحيفة آخر لحظة “ما يحدث محاولة للاستيلاء على حصاد ثلاثين عاماً من نضال الشعب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)