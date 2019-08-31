“الأتبراوي” يقضي على قرية “أم رهو” بنهر النيل

اجتاح الارتفاع الكبير في منسوب “الأتبراوي” نهر عطبرة، منطقة “أم رهو” بالضفة الشرقية للنهر بمحلية الدامر “الوحدة الإدارية سيدون”، وأدى إلى تدميرها تدميراً كاملاً، حيث بلغ عدد المنازل حوالي (300) منزل بحسب إفادات المواطنين.

وقال شفيع عجبين أحد مواطني المنطقة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن أهالي المنطقة باتوا يحتمون بأعلى الترس من المياه المتدفقة من النهر. وأشار إلى أن الفيضان أدى لمحو كل المنطقة باستثناء المسجد والمركز الصحي، وناشد الجهات الرسمية والمنظمات الخيرية بالإسراع لإعانة الأسر المتضررة بتوفير المأوى لهم. ونبه إلى أن الأسر فقدت مؤونتها من الحبوب والاحتياجات الغذائية التي كانت تخزنها بالمنازل، وأضاف أن بيئة المنطقة صالحة لتكاثر العقارب ما يهدد حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم.

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وكان تقرير صدر الخميس، من غرفة طوارئ الخريف، كشف عن ارتفاع في منسوب “الأتبراوي” الجمعة بلغ (15.42) بارتفاع (12) سم عن الخميس، وأهابت الغرفة في تقريرها، بالمواطنين القاطنين على ضفاف النيل و”الأتبراوي” أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان نسبة لارتفاع المناسيب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)