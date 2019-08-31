الكشف عن حقيقة حماية “الدعم السريع” لـ(مشار)

التاريخ: 31-أغسطس-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة نفت المعارضة الجنوبية المسلحة أن يكون زعيمها رياك مشار قد قام باستئجار “قوات الدعم السريع” لحمايته في جوبا. ويعتزم قائد قوات الدعم السريع “حميدتي” زيارة جوبا برفقة “مشار” في سبتمبر. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الجنوب قيام مشار باستئجار الدعم السريع لحمايته في جوبا. Advertisements وقال مسؤول الإعلام بالمعارضة فوك بوث بالوانق بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، إن ما أثير حول قيام مشار باستئجار قوات الدعم السريع لحمايته في زيارته إلى جوبا محض افتراء، وإن التنسيق بين الدولتين هو ما أفضى لمرافقة ممثلي الخرطوم لمشار خلال زيارته إلى جوبا، وأن ما ذكر يهدف لتشويه صورة كل من مشار وقوات الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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