تغييرات بتيار نصرة الشريعة ومحمد عبد الكريم رئيساً مكلفاً

توافق المكتب القيادي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون على تغييرات في قيادة التيار, وأعلن التيار في تعميم صحفي أمس, عن تكليف الشيخ د. محمد عبد الكريم الشيخ رئيساً مكلفاً للتيار, وتكليف حسن عثمان أحمد حسن رزق نائباً لرئيس التيار, وتكليف د. مرتضى محمد علي التوم أميناً عاماً للتيار.

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وأكد “الرئيس السابق” والدكتور محمد علي الجزولي “الامين العام السابق” بذلا من الوقت والجهد لايصال صوت التيار الى شعبنا الكريم تحقيقاً لآماله, وتجسيداً لتطلعاته الى حكم رشيد, في ظل دينه وهويته وأخلاقه.

من جهته قال رئيس حزب دولة القانون والتنمية, القيادي بالتيار د. محمد علي الجزولي بحسب صحيفة آخر لحظة, انه دفع باستقالة من منصب الأمين العام للتيار والتي طرحتها قبل شهر ونصف في اجتماع المكتب القيادي بغية التفرغ لبناء الحزب ومواجهة تحديات المرحلة الحالية, وأضاف: أشكر المكتب القيادي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون لتفهمهم لبعض الظروف الخاصة والعامة بقبولهم للاستقالة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)