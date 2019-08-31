التاريخ: 31-أغسطس-2019
4 مشاهدة
توافق المكتب القيادي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون على تغييرات في قيادة التيار, وأعلن التيار في تعميم صحفي أمس, عن تكليف الشيخ د. محمد عبد الكريم الشيخ رئيساً مكلفاً للتيار, وتكليف حسن عثمان أحمد حسن رزق نائباً لرئيس التيار, وتكليف د. مرتضى محمد علي التوم أميناً عاماً للتيار.
وأكد “الرئيس السابق” والدكتور محمد علي الجزولي “الامين العام السابق” بذلا من الوقت والجهد لايصال صوت التيار الى شعبنا الكريم تحقيقاً لآماله, وتجسيداً لتطلعاته الى حكم رشيد, في ظل دينه وهويته وأخلاقه.
من جهته قال رئيس حزب دولة القانون والتنمية, القيادي بالتيار د. محمد علي الجزولي بحسب صحيفة آخر لحظة, انه دفع باستقالة من منصب الأمين العام للتيار والتي طرحتها قبل شهر ونصف في اجتماع المكتب القيادي بغية التفرغ لبناء الحزب ومواجهة تحديات المرحلة الحالية, وأضاف: أشكر المكتب القيادي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون لتفهمهم لبعض الظروف الخاصة والعامة بقبولهم للاستقالة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات بتيار نصرة الشريعة ومحمد عبد الكريم رئيساً مكلفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.