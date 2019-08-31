(7) وزراء مرشحين يعبرون وتأجيل ثانٍ لإعلان حكومة حمدوك

التاريخ: 31-أغسطس-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements بات في حكم المؤكد تأجيل إعلان الحكومة (48) ساعة أخرى للمزيد من التمحيص للمرشحين من قبل رئيس الوزراء، بينما نقلت مصادر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اعتمد أمس ترشيح عدد من الأسماء من القوائم المرفوعة له من قبل قوى التغيير، أبرزهم الدكتور إبراهيم البدوي للمالية وفيصل محمد صالح للإعلام والدكتور يوسف آدم للحكم الاتحادي وياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية ود. محجوب سعيد للشباب والرياضة ود. شادية أحمد محمد اللازم للثروة الحيوانية والدكتور أكرم التوم للصحة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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