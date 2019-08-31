زوجة المخلوع “وداد بابكر” في الإقامة الجبرية

التاريخ: 31-أغسطس-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة Advertisements علمت مصادر بأن حرم الرئيس المخلوع “وداد بابكر” ما زالت داخل الأراضي السودانية ومتحفظ عليها في مكان آمن، وسط حراسة أمنية مشددة، وتحت الإقامة الجبرية، دحضاً للشائعات التي تقول أنها غادرت البلاد آبان الأحداث الأخيرة إلى جنوب السودان، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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