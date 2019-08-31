أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019م

تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * اجتماع حاسم اليوم لإجازة المرشحين للوزارات والمجالس * كباشي: حمدوك لن يختار قائمة الوزراء إلا بعد الفراغ من التدقيق الأمني * ارتفاع ضحايا “السيول” إلى (78) قتيلاً * لجنة المعلمين تطالب بتأجيل استئناف الدراسة بالمدارس إلى أكتوبر الصيحة: * العطا يكشف لـ(الصيحة) أسباب تأخير تشكيل الحكومة * “الثورية” تنتقد ترشيحات الحكومة وتطالب “حمدوك” برفضها * أمر طوارئ وحظر نشر معلومات وصور أحداث بورتسودان * اختيار الطريفي إدريس وزيراً للداخلية المجهر: * إخضاع قائمة المرشحين للوزارة إلى فحص أمني * “محمد عبد الكريم” رئيساً جديداً لـ”تيار نصرة الشريعة” وإبعاد “الجزولي” * المكون العسكري يختار الفريق الطريفي إدريس وزيراً للداخلية الجريدة: * “الجريدة” تكشف عن فساد في منحة تأسيس الحكومة الإلكترونية * مسيرات في الخرطوم بحثاً عن “مفقودي” الاعتصام * مرشحة “قحت” لوزارة الرعاية: لست سعيدة بوجود “حميدتي” و”برهان” في مجلس السيادة * “الثورية” تتبرأ من أجهزة الحكم الانتقالي بالبلاد آخر لحظة: Advertisements * تسمية وزير الداخلية وجدل حول ترشيحات الحكومة * ارتفاع ضحايا السيول إلى (78) قتيلاً والفيضان يهدد (5) ولايات * حظر تداول أحداث بورتسودان عبر مواقع التواصل * السلطات اللبنانية تحتجز أسرة سودانية الإنتباهة: * اعتقال (100) متفلت في حريق بورتسودان * تأجيل ثانٍ لإعلان الحكومة (48) ساعة * موجة فيضان جديدة تهدد باجتياح الخرطوم * “الإنتباهة” تكشف حقيقة حماية “الدعم السريع” لـ(مشار) أخبار اليوم: * “الطريفي” وزيراً للداخلية وتوقعات بإعلان “حمدوك” للحكومة اليوم * الجبهة الثورية تدعو “حمدوك” لرفض قوائم الترشيح قبل تشكيل الحكومة * اليوم جلسة جديدة في محاكمة “البشير” الدار: * مصادر موثوقة لـ(الدار): وداد زوجة المخلوع في الإقامة الجبرية * “الدعم السريع”: القبض على متفلتين في أحداث بورتسودان * “كباشي” يعلن ترشيح “الطريفي” لوزارة الداخلية * النيابة تتحرى مع عبد الرحيم محمد حسين في قضية امتلاك أراض بالخرطوم * المفوضية: ارتفاع ضحايا السيول (78) قتيلاً * والد وابنه يقتلان الشقيق الأصغر ضرباً وطعناً الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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