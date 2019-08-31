آلاف المتظاهرين اليمنيين يحرقون أعلام الإمارات ويطالبون بطردها من التحالف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة تعز (وسط)، الجمعة، مطالبين الحكومة بطرد الإمارات من التحالف العربي ، و”توثيق جرائمها بحق اليمنيين”.

وتأتي الاحتجاجات غداة قيام مقاتلات إماراتية باستهداف قوات من الجيش اليمني على مشارف العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين، مخلفة 300 قتيل وجريح، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية.

وردد المتظاهرون هتافات غاضبة تنديداً بما وصفوها بـ”مذبحة الإرهاب الإماراتي” بحق القوات اليمنية والمدنيين.

ووصف المتظاهرون الذين احتشدوا لأداء صلاة الجمعة في ساحة الحرية وسط تعز، وجابوا عدداً من شوارعها، الإمارات بـ “دولة احتلال”، واتهموها بانتهاك السيادة الوطنية لليمن.

وأحرق المتظاهرون أعلاما لدولة الإمارات، مطالبين بـ “توثيق جرائمها ومواجهتها وطردها من اليمن، بكل الوسائل”. كما رددوا هتافات ساخطة على وصف الإمارات للجيش اليمني “بالإرهابي”، مؤكدين أن ما تمارسه دولة الإمارات يُعد “ارهاباً مكتملاً”، كما وصفوا البيان الإماراتي بشأن القصف بـ”الوقح”.