“أنصار الله” تكبد قوات التحالف قتلى وجرحى بينهم جنود من القوات السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت جماعة “أنصار الله”، الجمعة، إنها أوقعت قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين بهجوم وقصف في قطاعي عسير وجيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ”أنصار الله”، على حسابه في “تويتر”، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة واسعة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية في مجازة الشرقية بقطاع عسير، خلفت قتلى وجرحى في صفوفها.

في سياق متصل، استهدفت مدفعية “أنصار الله” تجمعات عسكرية يمنية قبالة جبلي قيس وجحفان في قطاع جيزان.

ووفقا للمركز، أسفر القصف المدفعي عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

إلى ذلك، أعلنت “أنصار الله” قنص جندي من القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، بعملية قبالة جبل جحفان.