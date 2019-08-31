داعش يتبنى الهجوم الانتحاري على قوات الحزام الأمني في عدن

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، هجوماً وقع في مدينة عدن في جنوب اليمن استهدف مقاتلين تابعين لقوات الحزام الأمني الجنوبية.

وذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة "عناصر من قوات الحزام الأمني.. بتفجير دراجة نارية مفخخة عليهم في منطقة دار سعد بمدينة عدن".

وكان مصدر أمني في عدن أفاد في وقت سابق أن "انتحارياً يقود دراجة نارية مفخخة اصطدم بمركبة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني على دوار في مديرية دار سعد في شمال المدينة".

وتؤكد قوات الحزام أن محاربة الإرهاب هي من الأسباب التي دفعتهم للاستيلاء على عدن.

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ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي ترتبط به قوات الحزام الأمني، الحكومة اليمنية بالتواطؤ مع منفذي هجومين استهدفا مقاتليه في الأول من أغسطس (آب) وأديا إلى مقتل 49 شخصاً.

وتبنى المتمردون الحوثيون واحداً من الهجومين آنذاك، بينما نسب الآخر إلى إرهابيين.

وسيطرت القوات الجنوبية في 10 أغسطس (آب) على مدينة عدن، ثم خسروها أمام قوات الحكومة اليمنية لأقل من 24 ساعة، قبل أن يستعيدوا السيطرة عليها بعد استقدام تعزيزات كبيرة من محافظات أخرى.

وعدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر(أيلول) 2014.