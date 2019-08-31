الغيابات تحاصر برشلونة ضد أوساسونا فى الدوري الاسباني اليوم

يحل برشلونة ضيفاً على أوساسونا الصاعد حديثاً لدوري الاضواء في الخامسة مساء اليوم السبت بملعب "ال سادار"، من منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويملك برشلونة "حامل اللقب"، 3 نقاط في رصيده بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل إنطلاق منافسات الجولة خلف أوساسونا صاحب المركز السابع بفارق نقطة واحدة.

ونجح برشلونة في إستعادة توازنه سريعاً بالفوز على ريال بيتيس بنتيجة 5 – 2 في الجولة الماضية، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة في الجولة الاولى أمام بيلباو بهدف دون مقابل.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، لتعقد جماهير برشلونة آمالها من جديد على الفرنسي أنطوان جريزمان لقيادة البارسا نحو تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تألق وسجل هدفين في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس.

كما يلتقي اليوم خيتافي مع الافيس وليفانتي مع بلد الوليد وريال بيتيس مع ليجانيس ضمن منافسات الجولة ذاتها.