بالتزامن مع الانتخابات.. تونس على موعد مع سلسلة احتجاجات

أثارت العودة اللافتة للتحركات الاحتجاجية صلب قطاعات حساسة في تونس، مخاوف من أن تهدد المسار الانتخابي في البلاد، خصوصا وأن أغلب الاحتجاجات تأتي قبل أيام قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها نجحت بالتعاون مع الهيئات الدستورية في تنظيم انتخابات استثنائية عقب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بدأت فوضى الحرأكثر الاجتماعي تطل في الأفق لتدعم بذلك التحركات الذي اندلعت الأيام الماضية.

وفي السياق، أعلن إتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، الدخول في إضراب عام يومي 09 و10 من سبتمبر / أيلول المقبل بكامل المستشفيات العمومية، أي قبل خمسة أيام من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستتم يوم 15 سبتمبر/ أيلول.

كما قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحة يومي 04 و 05 سبتمبر / أيلول 2019 وذلك من أجل تطبيق محضر اتفاق 11 آذار/ مارس 2019، وصدور الأمر المتعلق بترقيات الاستثنائية والأمر الخاص بأعوان المساندة للصحة العمومية.

وبالتزامن مع موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي، ستشهد تونس منتصف شهر سبتمبر/ أيلول انطلاق العودة المدرسية وسط تهديدات من نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بمعركة ”حامية الوطيس“ مع وزارة التعليم.

وأعلنت النقابة الأساسية للتعليم الأساسي في تونس،مقاطعتها للعودة المدرسية، ودخولها في اعتصام مفتوح بداية من يوم 2 سبتمبر / أيلول المقبل .

واتهمت النقابة المندوبية الجهوية للتربية بمحافظ نابل ووزارة الاشراف بالتنصل من وعودها وبالمماطلة في الجلوس للتفاوض لحل الإشكاليات العالقة.

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كما قرر القضاء الإداري في تونس الدخول في إضراب مفتوح انطلاقا من يوم 17 سبتمبر / أيلول المقبل وهو تاريخ بداية النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وتم إقرار هذا الإضراب للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي للعاملين من قضاة وكتبة، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة أن يكون الرئيس الأول للمحكمة الادارية منتخبا.

وإلى جانب الإضراب في قطاعي الصحة والتعليم والتوتر السياسي، فإن البلاد تشهد توترا اجتماعيا لافتا وتحركات احتجاجية متصاعدة في مختلف مناطق البلاد، بسبب غياب التنمية وغياب مياه الشرب ، إضافة إلى تجدد المطالب بالتشغيل في صفوف المعطلين من أصحاب الشهائد العليا.

كما لوّحت تنسيقيات عمال الحضائر بتنفيذ اعتصام وطني مفتوح في كل المحافظات، احتجاجا على تأجيل جلسة مخصصة لإيجاد الحل النهائي لملف الحضائر، إلى أجل غير مسمى.

وفي هذا السياق، اعتبرت المختصة في الشأن السياسي منى بوغانم، أن تصاعد الحراك الاجتماعي وعودة الإضرابات بقوة في تونس تزامنا مع المسار الانتخابي الذي تعيشه البلاد، سيؤثران سلبا على العملية الانتخابية وحتى على نسبة الإقبال يوم الانتخابات.

واعتبرت منى بوغانم، في تصريح ل“إرم نيوز“، أن هذا التوتر الاجتماعي يثير مخاوف كبرى من عزوف شعبي عن الانتخابات، بسبب التقاطع بين مطالب الشعب وبين ما وفرته الحكومات المتعاقبة على تونس منذ 2011، وبين الوعود التي أطلقها المترشحون للانتخابات الرئاسية والتي هي بعيدة كل البعد عن مطالب التونسيين الاجتماعية والاقتصادية، وفق قولها.