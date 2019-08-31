وأضاف الكهموس الذي صدر أمر ملكي بتعيينه في رئاسة الهيئة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجهه بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بين المباحث الإدارية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية بثتها قناة ”العربية“، ”بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذير شديد اللهجة من ولي العهد حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط“.
وقال إنه سيسعى ليأخذ كل مواطن سعودي حقه المشروع سواء في تقديم المشاريع الحكومية أو المنافسة عليها، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بإعلامه عن أي وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقبلة.
واختتم الكهموس حديثه بالقول إنه سيجتمع بشكل شهري مع الأمير محمد بن سلمان لإطلاعه على ما تم تحقيقه، وأخذ توجيهات منه لتحقيق الهدف في القضاء على الفساد في البلاد.
ووفق الكهموس، سيتم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد من جميع الجهات الحكومية المعنية لضمان عدم تكرار المعوقات التي واجهت عمل الهيئة في الفترة الماضية.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل مؤسسات الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. مازن الكهموس يكشف عن استراتيجيته في مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.