أمريكا: إعصار "دوريان" الذي سيضرب ولاية فلوريدا بلغ الدرجة الرابعة

قال مركز الاعاصير الوطني الامريكي اليوم السبت إن الإعصار "دوريان" تحول الى إعصار من الفئة الرابعة في غاية الخطورة.

وقالت هيئة الارصاد الجوية الأمريكية إن الإعصار "دوريان" يقع على بعد حوالي 400 ميل (645 كيلومترا) شرق جزر البهاما الشمالية الغربية، ويعبأ رياحا قصوى تصل سرعتها إلى 130 ميلا في الساعة (215 كم / ساعة)، بحسب رويترز.

وكان حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس أصدر إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67 ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال انها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديسانتيس "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات ... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".